La Legge 19 giugno 2026, n. 103, convertendo il Dl n. 55/2026, introduce modifiche puntuali all'articolo 14-ter del Testo unico immigrazione in materia di rimpatri volontari assistiti. Il provvedimento ridefinisce il sistema dei compensi per l'assistenza, eliminando il riferimento al Consiglio nazionale forense e ampliando i soggetti abilitati ai "rappresentanti muniti di mandato". Il compenso viene riconosciuto al termine del procedimento, a prescindere dall'effettiva partenza dello straniero. La misura ha carattere temporaneo (2026-2028) ed è finanziata con risorse dedicate. L'intervento si inserisce in una rapida successione normativa volta a correggere disposizioni recentemente introdotte.