La Legge 19 giugno 2026, n. 103, convertendo il Dl n. 55/2026, introduce modifiche puntuali all'articolo 14-ter del Testo unico immigrazione in materia di rimpatri volontari assistiti. Il provvedimento ridefinisce il sistema dei compensi per l'assistenza, eliminando il riferimento al Consiglio nazionale forense e ampliando i soggetti abilitati ai "rappresentanti muniti di mandato". Il compenso viene riconosciuto al termine del procedimento, a prescindere dall'effettiva partenza dello straniero. La misura ha carattere temporaneo (2026-2028) ed è finanziata con risorse dedicate. L'intervento si inserisce in una rapida successione normativa volta a correggere disposizioni recentemente introdotte.
Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti
Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nella legge n. 103/2026.