Per comprendere la portata della legge n. 103/2026 occorre ricostruire la sequenza temporale degli interventi sull'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Tui), norma che disciplina l'istituto del rimpatrio volontario assistito (Rva) verso il Paese di origine o di provenienza dei cittadini di Paesi terzi. Durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23.
È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026, la legge 19 giugno 2026, n. 103, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti» con entrata in vigore al 21 giugno 2026. Il provvedimento, sebbene di portata circoscritta, componendosi infatti di soli due articoli, interviene su un nodo applicativo emerso a pochi giorni dall'entrata in vigore di una novella legislativa...