Pubblichiamo il decreto legge 24 aprile 2026 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2026 n. 103 (noto come Dl rimpatri). Il provvedimento in questione è un correttivo del decreto sicurezza.

Decreto legge 24 aprile 2026 n. 55 - Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 24 aprile 2026 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2026 n. 103 - Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 20 giugno 2026 n. 141 

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

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LA CONVERSIONE DEL DL RIMPATRI - IL TESTO

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Immigrazione e stranieri