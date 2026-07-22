Pubblichiamo il decreto legge 24 aprile 2026 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2026 n. 103 (noto come Dl rimpatri). Il provvedimento in questione è un correttivo del decreto sicurezza.
Decreto legge 24 aprile 2026 n. 55 - Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 24 aprile 2026 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2026 n. 103 - Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 20 giugno 2026 n. 141
Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti
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LA CONVERSIONE DEL DL RIMPATRI - IL TESTO
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