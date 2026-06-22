In tema di distanze tra costruzioni, quando lo strumento urbanistico locale non prevede alcuna disciplina specifica o stabilisce distanze inferiori a quelle minime, le prescrizioni inderogabili dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 si inseriscono automaticamente nel regolamento edilizio, operando direttamente nei rapporti tra privati. La qualificazione dell’intervento edilizio come nuova costruzione o come ricostruzione rileva ai fini dell’applicazione delle distanze: la sopraelevazione o la modifica della...
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