La distanza di un metro dal confine non si applica a canne fumarie e impianti di condizionamento d'aria di Giuseppe Cassano









La distanza di almeno un metro dal confine, che l'articolo 889, II, c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino di possibilità di infiltrazioni. Detta norma non è pertanto applicabile alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie e agli impianti di condizionamento d'aria. Questo il principio...