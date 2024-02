La famiglia Moratti cede il 35% di Saras a Vitol. Gli studi coinvolti

Mario Roli, Elena Busson

Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. (collettivamente la “famiglia Moratti”) e Vitol B.V., società di commercio di commodity con sede nei Paesi Bassi, hanno stipulato un contratto che prevede la vendita da parte della famiglia Moratti di circa il 35% del capitale sociale della raffineria Saras a Vitol, a un prezzo pari a 1,75 euro per azione. Subordinatamente al verificarsi di determinate circostanze ivi previste, Angel Capital Management si è impegnata a vendere a Vitol le eventuali azioni di Saras che potrebbe ricevere sulla base dell’esistente contratto derivato di funded collar, avente ad oggetto circa il 5% del capitale azionario di Saras. Il completamento dell’Operazione è subordinato esclusivamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni normative.

Al momento del closing, l’intera partecipazione detenuta dalla famiglia Moratti in Saras sarà trasferita a Vitol. Ciò farà scattare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale sociale di Saras in circolazione, che sarà lanciata da Vitol allo stesso prezzo per azione, eventualmente rettificato in caso di distribuzione di dividendi prima del closing dell’Operazione. L’obiettivo è quello di ottenere il delisting dalla Borsa di Milano, che potrà essere raggiunto anche attraverso la fusione per delisting qualora si verifichino le condizioni richieste.

Chiomenti ha assistito Vitol con un team guidato dai Partner Mario Roli ed Elena Busson e composto dalla managing associate Giulia Elisabetta Uboldi e dagli associate Benedetta Gizzi e Carlo Novero. Il Partner Marco Maugeri e l’associate Edoardo Cossu hanno seguito gli aspetti di capital markets, il Partner Giulio Napolitano e gli associate Luca Masotto e Chiara Grazzini hanno seguito gli aspetti di golden power. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Partner Massimo Antonini e dalla counsel Elisabetta Costanza Pavesi, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla counsel Elisabetta Mentasti, dal senior associate Riccardo Cecatiello e dall’associate Davide Guadagnino.