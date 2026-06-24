Sensibilità ai temi dell'Avvocatura, confronto a tutto campo e forte connessione con la base della professione forense rappresentano i tratti distintivi dei sessant'anni dell'Associazione nazionale giovani avvocati. Lo ricorda in questo editoriale il Presidente Luigi Bartolomeo Terzo

Sessant'anni all'insegna dell’alta funzione sociale dell’Avvocato, di rilevanza costituzionale, quale baluardo dello Stato di diritto e presidio di legalità, nonché garante del diritto di difesa e tutore delle Libertà. Il 5 e 6 giugno scorsi, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha celebrato questo importante traguardo che ripercorre i suoi sessant'anni di intensa e proficua attività ai vertici dell'associazionismo forense.

La cerimonia, tenutasi a Roma e intitolata...

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