Significativa è l'opzione compiuta dal legislatore di intervenire in modo diretto sulla struttura del codice penale, novellando la rubrica del Titolo VIII del Libro II, che viene ampliata ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, quindi istituendo un nuovo Capo II-bis totalmente dedicato a tale ambito.
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2026, la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» con entrata in vigore al 29 maggio 2026. Il testo si compone di 21 articoli.
La legge n. 75/2026 si inserisce nella tendenza di progressiva ristrutturazione del diritto penale e amministrativo agroalimentare, preordinato a riconoscere in modo esplicito il patrimonio agroalimentare quale...