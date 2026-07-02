È risarcibile il danno da perdita del rapporto genitoriale subito dal figlio già concepito al momento dell’illecito mortale che colpisce il padre, poiché la futura instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e si traduce in un fascio di diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento. La morte del genitore durante la gestazione integra una lesione diretta del diritto del minore a crescere con i propri genitori, diritto che si puntualizza sulla sua sfera...
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