Reati contro la famiglia - Maltrattamenti - Convivenza - Nozione. (Cp, articolo 572)
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la nozione di “convivenza” richiede una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti e la condivisione, anche non continuativa, della abitazione, ma non la costante identità né l’esclusività dell’uso del luogo prescelto come dimora della coppia.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 29-05-2026, n. 19926...