La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata a un indirizzo PEC comunque riferibile al destinatario integra una nullità, non un’inesistenza, quando risultano presenti gli elementi minimi dell’attività notificatoria. In tale ipotesi il rimedio esperibile è l’opposizione tardiva, restando preclusa l’opposizione all’esecuzione e ogni contestazione sul merito del credito già cristallizzato nel titolo. Inoltre, la funzione sistemica dell’atto di precetto quale strumento di collegamento tra il titolo...
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