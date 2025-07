La posizione del terzo nel pignoramento tributario

Il contributo analizza gli effetti del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 con particolare attenzione alla posizione del terzo pignorato.

Si chiarisce, in particolare, che l’ordine di pagamento contenuto nell’atto non comporta, in caso di inottemperanza, l’immediata coercibilità dell’obbligazione: l’agente della riscossione dovrà eventualmente ricorrere alla procedura ordinaria ex art. 543 c.p.c.

Solo in presenza di ...