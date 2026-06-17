L'ANALISI DELLA DECISIONE

Nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, è destinata a rientrare qualsiasi condotta che concretizzi un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile, idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.