L'ANALISI DELLA DECISIONE
Con riferimento alle conseguenze processuali di atti adottati in esecuzione di pronunce emesse "ai fini del riesame", l'adozione di un nuovo atto, non meramente confermativo del provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente), oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato , sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo.
LA VICENDA PROCESSUALE
Nel febbraio del 2025, i genitori di una minore appassionata di sport (in particolare del gioco del calcio), ma con un complicato trascorso clinico, sottoponevano la figlia dodicenne a visita medica presso una struttura autorizzata dall'Agenzia di Tutela della Salute per la città metropolitana, al fine di ottenere la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982.
Contrariamente alle aspettative della famiglia, però, l'ATS rilasciava certificato...