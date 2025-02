La quietanza a saldo dell’appaltatore non copre gli oneri accessori e di sicurezza non pagati

Con la sentenza n. 3143/2025 la Cassazione civile ha dettato in materia di quietanza a saldo per il pagamento dell’appaltatore un importante principio di diritto sull’estensione dell’effetto liberatorio per il committente: “In tema di appalto, ove la fattura quietanzata si riferisca al solo onere accessorio della manodopera, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza di diretta imputazione dell’appalto, che si identificano in tutti quelli collegati all...

