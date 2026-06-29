Si tratta di un tipo di responsabilità che, affiancandosi a quella personale delle persone fisiche, appare potenzialmente idonea ad incentivare politiche aziendali di legalità alimentare, anche in funzione preventiva, offrendo strumenti di tutela diversificati e innovativi.
Qualunque prospettiva di riforma dello statuto penale degli illeciti alimentari al mutato quadro imprenditoriale di riferimento e all'inarrestabile globalizzazione del mercato non può prescindere dalla implementazione e valorizzazione politico-criminale della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, coerentemente con la consapevolezza che i fenomeni di illegalità agroalimentare, esprimendo forme di criminalità economica, trovano da tempo il loro referente criminologico...