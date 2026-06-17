Commercialista: contratto nullo se il soggetto non è iscritto all'Albo e svolge attività riservate. Negato il controllo giudiziario se l'azienda ha già superato il pericolo mafioso. Energia elettrica, legittimo escludere le società in house dalla deroga di rimodulazione delle tariffe incentivanti. I temi della settimana
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 15487/2026) affronta una questione sempre più centrale nel contenzioso tributario e, più in generale, nell'accertamento dei fatti: quale efficacia possa essere attribuita alle rappresentazioni fotografiche reperite online e utilizzate per documentare lo stato dei luoghi; la controversia nasceva da alcuni avvisi di accertamento emessi in materia di imposta sulla pubblicità.
Danno risarcibile da mancata assunzione anche le retribuzioni non percepite quando il lavoratore svolgeva attività a condizioni economiche peggiori
Commercialista: contratto nullo se il soggetto non è iscritto all'Albo e svolge attività riservate
La Cassazione (ordinanza n. 18764/2026) si è pronunciata sulle conseguenze giuridiche...