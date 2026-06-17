Commercialista: contratto nullo se il soggetto non è iscritto all'Albo e svolge attività riservate. Negato il controllo giudiziario se l'azienda ha già superato il pericolo mafioso. Energia elettrica, legittimo escludere le società in house dalla deroga di rimodulazione delle tariffe incentivanti. I temi della settimana