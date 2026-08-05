La persona bipolide dalla nascita mantiene la cittadinanza anche se la madre vi rinuncia; in caso di guida in stato di ebbrezza l'abbreviato sana il mancato avviso della facoltà di nominare un difensore; nella fattispecie di disabilità grave, la capacità contributiva si misura esclusivamente sull'Isee sociosanitario ristretto: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione da parte dei tribunali
Per la Cassazione (ordinanza n. 24015/2026) l'incertezza scientifica non esclude gli obblighi informativi del produttore né la tutela del diritto del consumatore all’autodeterminazione; il giudice dovrà valutare anche rimedi preventivi come la fornitura di accessori per ridurre l'esposizione.
La persona bipolide dalla nascita mantiene la cittadinanza anche se la madre vi rinuncia
Nel caso di applicazione della normativa previgente sul riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli nati all’estero da cittadini italiani scattava la doppia cittadinanza come diritto inviolabile...