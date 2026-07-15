Privacy, banche, patteggiamento, appello penale, lavoro, responsabilità e risarcimento. Sono solo alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.

Il termine di un anno previsto dall'articolo 143 del Codice della privacy per la decisione del reclamo, tutela solo il diritto del reclamante a una decisione rapida, mentre il procedimento sanzionatorio è autonomo e resta soggetto alla prescrizione quinquennale della legge n. 689/1981, purché la contestazione dell'illecito sia tempestiva (Cassazione, sentenza n. 22791/2026).

Senza il limite del fido, il caso crolla: rimesse da rifare e cartolarizzazione intoccabile

Nel giudizio di ripetizione dell’indebito bancario, il correntista che agisce ex art. 2033 c.c. deve allegare ...