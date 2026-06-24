Vittime di reati sessuali, non rientra nel diritto di cronaca la diffusione di particolari degradanti. Conti che parlano: quando le movimentazioni bancarie svelano l'impresa occulta. Furgone-panineria abusivo sul demanio: se il mezzo è inamovibile scatta il reato. Stop alla "verbosità", il Consiglio di Stato boccia i ricorsi prolissi. Siti porno e app anti-autovelox, sì ai controlli nazionali su gestori esteri. Alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
Il diritto di cronaca non può trasformarsi nella divulgazione di particolari morbosi o degradanti che finiscono per ledere la dignità della vittima (Corte di Cassazione, ordinanza n. 20043/2026).
Conti che parlano: quando le movimentazioni bancarie svelano l'impresa occulta
È legittimo l'accertamento che si fondi su plurime operazioni bancarie non giustificate, costituenti indizi gravi e concordanti di attività d'impresa non dichiarata (Corte di cassazione, ordinanza n. 17906/2026). Per la Cassazione (ordinanza n. 20023/2026) la compagnia deve tenere indenne...