E-commerce: contratti B2B, invalida la clausola vessatoria accettata con doppio flag. Terreni: non è invasione il passaggio occasionale su un fondo privato. La crisi della finanza e il debito pubblico possono evitare all'ente la penalità di mora. Tassonomia verde europea: ok alla produzione di aerei per l'aviazione di affari privata e non. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
L'accertamento sulla veridicità del furto e sulla sufficienza della prova resta riservato al giudice di merito, in difetto di prova piena dell’evento, la domanda di indennizzo deve essere rigettata (Cassazione, ordinanza n. 20399/2026).
E-commerce: contratti B2B, invalida la clausola vessatoria accettata con doppio flag
Solo la firma digitale, se la forma scritta del contratto è richiesta a pena di nullità, o quella elettronica, sono validi consensi alla previsione di un foro esclusivo convenzionale in caso di controversie (Cassazione, ordinanza n. 20945...