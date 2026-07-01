E-commerce: contratti B2B, invalida la clausola vessatoria accettata con doppio flag. Terreni: non è invasione il passaggio occasionale su un fondo privato. La crisi della finanza e il debito pubblico possono evitare all'ente la penalità di mora. Tassonomia verde europea: ok alla produzione di aerei per l'aviazione di affari privata e non. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici