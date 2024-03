La truffa del phishing

L’ANALISI DELLA DECISIONE Gli ordinari riferimenti che possono intravedersi come tratto comune delle diverse figure di “frodi” devono necessariamente fare i conti con gli specifici connotati che caratterizzano, anche sul piano “tecnico”, il particolare “oggetto” sul quale la condotta fraudolenta viene a dispiegarsi.



Come noto, il fenomeno del “phishing” è riferibile ad un tipo di truffa in cui gli artifici e raggiri si manifestano attraverso l’invio di messaggi volti a indurre in errore la persona offesa e tesi ad ottenere il pagamento mediante forme di bonifico telematico o su carte prepagate o attraverso il rilascio di informazioni personali e codici di accesso al sistema bancario.

In questi casi, la norma incriminatrice di riferimento è quella dell’art. 640-ter c.p. che è stata propriamente introdotta al fine...