Il decreto legislativo n. 96 del 2026 completa il recepimento della disciplina europea in materia di trasparenza retributiva e parità salariale, introducendo strumenti destinati a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni economiche fondate sul genere
Il decreto legislativo n. 96 del 2026 completa il recepimento della disciplina europea in materia di trasparenza retributiva e parità salariale, introducendo strumenti destinati a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni economiche fondate sul genere. Nella parte conclusiva del provvedimento assumono particolare rilievo gli obblighi di valutazione congiunta delle retribuzioni, destinati ad attivarsi in presenza di significativi divari retributivi non giustificati da criteri ...