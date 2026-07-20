Nelle procedure di affidamento in cui l’operatore economico indichi, in luogo del contratto collettivo previsto dalla lex specialis, un diverso CCNL dichiarandone l’equivalenza, la verifica di tale equivalenza – pur avendo carattere obbligatorio ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 – non richiede necessariamente un autonomo e formalizzato sub-procedimento istruttorio. L’avvenuto positivo espletamento del controllo può desumersi dal provvedimento di aggiudicazione e dall’esito del...

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