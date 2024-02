Latham & Watkins assiste Athens International Airport nell’IPO, prima quotazione in Europa del 2024

Ryan Benedict, Giorgio Ignazzi

Athens International Airport S.A. – operatore del più grande aeroporto della Grecia con oltre 28 milioni di passeggeri nel 2023 – ha completato con successo l’offerta finalizzata alla quotazione delle sue azioni sul mercato regolamentato della Borsa di Atene (ATHEX).

La transazione rappresenta la più importante quotazione in Europa nel 2024 e la più grande offerta pubblica iniziale in Grecia da oltre 15 anni.

La capitalizzazione della società al primo giorno di negoziazioni, avvenuto il 7 febbraio 2024, è pari a circa €2.46 miliardi. Le azioni sono state offerte dall’Hellenic Republic Asset Development Fund S.A., che ha ceduto la sua intera partecipazione nella Società, corrispondente al 30% del capitale sociale totale emesso dalla Società; la cessione ha compreso un’offerta a investitori istituzionali internazionali e un’offerta pubblica a investitori retail e istituzionali in Grecia. I proventi della quotazione ammontano a €784.7 milioni.

Latham & Watkins ha assistito Athens International Airport S.A. con un team guidato dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis con il counsel Giorgio Ignazzi e le associate Irene Pistotnik ed Elina Stavropoulou. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali con la partner Jocelyn F. Noll e l’associate Fangyuan (Farrah) Yan, e per gli aspetti di corporate governance con l’associate Steffen Augschill.

Lo studio legale ateniese PotamitisVekris ha prestato assistenza ad Athens International Airport S.A. per gli aspetti legali di diritto greco.

Millbank LLP ha assistito i joint global coordinators e i joint bookrunners.

Nell’ambito dell’Offerta, BofA Securities e Morgan Stanley hanno agito come Joint Global Coordinators, Deutsche Bank come Senior Joint Bookrunner, Barclays, BNP PARIBAS e HSBC come Joint Bookrunners, Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank, Ambrosia Capital, Euroxx e Pantelakis Securities come Co-Lead Manager nell’Offerta Istituzionale. Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece e Piraeus Bank hanno agito come Coordinators e Ambrosia Capital, Euroxx e Pantelakis Securities come Lead Underwriters in relazione all’Offerta Pubblica greca. Eurobank ha agito come Listing Advisor e Rothschild come financial advisor.