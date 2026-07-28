Milani Cesare

Latham & Watkins ha assistito Platinum Equity nella costituzione di Peranel, una joint venture al 50:50 con Nestlé che riunirà il business delle acque e delle bevande premium del gruppo svizzero. Peranel, che riunisce oltre 30 marchi i cui prodotti sono venduti in 120 Paesi, comprende iconici marchi di acqua minerale naturale quali S.Pellegrino, Source Perrier e Acqua Panna, nonché bevande premium e funzionali per l’idratazione, il marchio globale Nestlé Pure Life e altri importanti marchi locali di acqua.

L’operazione, che attribuisce a Peranel un enterprise value di US$5,6 miliardi (€4,9 miliardi), è soggetta alle procedure di consultazione dei dipendenti e alle necessarie autorizzazioni regolamentari e si prevede sarà completata entro il primo semestre del 2027.

Il team italiano di Latham & Watkins è stato guidato dai partner Stefano Sciolla e Cesare Milani con gli associate Milena Raffaldi e Daniele Isidoro.

Il team cross-border che ha guidato l’operazione è stato coordinato dai partner David Brown (Washington, D.C.), Thomas Forschbach e Maarten Overmars (Londra) e Simon Lange (Parigi), con il supporto degli associate Antonina Semyachkova, Joanne Amos, Julien Zeitoun, François Blanchet, Angus James Baird, Josie Levick, Ezio Martinez, Marit Bjornlund, Benedict Tansey, Harrison Halberg e Mathilda Kanski.

Il mandato, oltre al coinvolgimento del team M&A, ha richiesto il contributo di professionisti di diverse giurisdizioni e practice, tra cui quelle regulatory, financing, antitrust, employment, tax, data & technology, e white collar.