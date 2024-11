Latham & Watkins e Milbank nell’emissione obbligazionaria da €600 Milioni di PPC

Jeff Lawlis

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche in relazione all’offerta di obbligazioni senior da €600 milioni al 4,625% con scadenza nel 2031 da parte di Public Power Corporation S.A. (“PPC”). I proventi dell’offerta saranno utilizzati per finanziare investimenti di PPC e delle sue controllate, e per pagare commissioni e spese relative all’offerta.

Il team di Latham è stato guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Chiara Coppotelli, Kayla McCoy e Jacopo Lannes.

Il pool di banche è stato guidato da Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE e HSBC Continental Europe (come billing & delivery bank) che hanno agito come Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, e da BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, Alpha Bank S.A., Eurobank S.A., National Bank of Greece S.A., Optima bank S.A., Piraeus Bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Single Member S.A., AXIA Ventures Group Limited e Euroxx Securities S.A. che hanno agito come Joint Bookrunners.

Milbank ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Trevor Truman e dallo special counsel Varun Natteri Mangadu insieme agli associate Chara Makrygianni e Alexia Pimbli e il law clerk Panos Maniatis.