G. Sandicchi, M. Martino, A. Menne, A.Todarello

Il gruppo D-Marin, fornitore di servizi premium per lo sviluppo e la gestione di porti turistici, e le società Marina di Olba S.r.l. e Eurodomos S.r.l. hanno annunciato l’acquisizione da parte di D-Marin di Marina di Olbia Yachting Services S.r.l., gestore del porto turistico Marina di Olbia e del Molo Brin in Olbia. L’operazione rappresenta un’ulteriore rafforzamento della presenza di D-Marin nel mercato italiano e l’approdo del gruppo in Sardegna, nell’iconica Costa Smeralda.

D-Marin è stata assistita da Latham & Watkins con un team guidato dal partner Giovanni Sandicchi, con gli associate Marco Martino e Alessandra Stabilini e i trainee Lorenzo Scola e Caterina Musolino per gli aspetti di diritto societario; dal partner Cesare Milani, con gli associate Edoardo Cassinelli, Giulio Catalani e Anna Francesca Saccon per gli aspetti di diritto amministrativo; dagli associate Lorenzo Suzzi e Laura Sforzi per gli aspetti finance. Lo studio legale Proia & Partners, con il partner Giorgio Pocobelli e gli associate Ettore Borrelli e Silvia Leggeri, ha assistito D-Marin per gli aspetti di diritto del lavoro, mentre lo studio Jacobacci e Associati, con la partner Francesca Bego Ghina e Carola Lorini ha seguito gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale.

Le società venditrici sono state assistite da un team composto dallo studio del professor Antonino Menne, unitamente a Paolo Sanna e Chiara Menne e da McDermott Will & Schulte, con un team composto dai partner Giancarlo Castorino e Agata Todarello, dall’avvocato Chiara Carta e dalla trainee Emilia Giammarrusti.