Afferma la Corte d’Appello di Palermo (sezione contr. lavoro, prev. e ass., sentenza 19 maggio 2026 n. 721) come l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolga una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l’Inps a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell’articolo 9 del Dlgs n. 375/1993.
Onere probatorio
In tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la...