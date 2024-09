LawaL Legal & Tax Advisory nella trasformazione della Scuola Svizzera di Milano in Fondazione

Marco Pallucchini

LawaL Legal & Tax Advisory, con un team guidato dal Partner Marco Pallucchini Wrede, ha assistito la Scuola Svizzera di Milano nel passaggio dalla forma di Associazione riconosciuta a quella di Fondazione ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile italiano e nell’ammissione di Rahn Education Schweizer Schulen gemeinnützige AG, società svizzera senza scopo di lucro, nel consiglio di gestione della Fondazione.

In questo modo la Scuola Svizzera di Milano assume il nome di “Fondazione Scuola Svizzera Rahn Education Milano” e, forte dell’appoggio dell’Ufficio Federale della Cultura svizzero, di nuovi mezzi finanziari e del network di Rahn con oltre 6000 studenti, si appresta ad affrontare le sfide del futuro.

La Scuola Svizzera di Milano è una delle diciassette Scuole Svizzere all’estero monitorate direttamente dall’Ufficio Federale della Cultura svizzero e da Educationsuisse, e legalmente riconosciuta al pari di una scuola Svizzera in territorio elvetico. È stata fondata nel 1919, dal 1939 nello stabile di via Appiani 21 a Milano. La Scuola ospita circa 300 studenti di diverse nazionalità, che la rendono a tutti gli effetti una Scuola cosmopolita di primaria importanza.

Rappresenta un’eccellenza per le caratteristiche di didattica innovativa e per l’insegnamento del tedesco come prima lingua; un unicum tra le Scuole di Milano. I suoi studenti che hanno completato la maturità (IB) possono accedere direttamente alle università svizzere.

LawaL Legal & Tax Advisory ha lavorato alla pratica in modalità pro-bono, in linea con la sua vocazione di Società Benefit e con gli obiettivi etici definiti nella relazione d’impatto dello studio.