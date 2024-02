LCA Studio Legale e ADVANT Nctm per l’ingresso di DeA Capital Alternative Funds SGR s.p.a. nel capitale sociale di Avantea s.r.l.

Leo De Rosa, Alberto Vaudano, Roberto de Bonis e Pietro Zanoni

Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR s.p.a., ha fatto il suo ingresso nel capitale sociale di Avantea s.r.l., società leader mondiale nei servizi di riproduzione assistita di cavalli da competizione. All’esito dell’operazione, il Venditore resterà con una quota di partecipazione di minoranza qualificata nel capitale sociale di Avantea s.r.l.

I soci fondatori di Avantea e il Venditore sono stati assistiti da LCA Studio Legale per tutti gli aspetti legali, con un team coordinato da Roberto de Bonis e composto da Alberto Vaudano, Paolo Vitaloni, Francesco Caselli e Anna Paola Pasin per gli aspetti Corporate M&A, Roberto Pellizzari e Matteo Esposito e Thomas Yang per gli aspetti Tax, Davide Valli e Luca Liberti per gli aspetti Banking, Giuseppe Bologna e Gabriele Calabrò per gli aspetti giuslavoristici, Giulio Vecchi e Miriam Cugusi per gli aspetti IP e Andrea Carreri per gli aspetti relativi alla notifica c.d. Golden Power, e da UBS Europe SE in qualità di M&A advisor con un team coordinato da Tommaso Poletto e composto da Dino di Giovanni, Marco De Nicola e Paolo Brillante. Per il completamento dell’operazione Avantea è stata inoltre assistita dallo da A.T. Kerney per la vendor due diligence business, con un team composto da Alessandro Condoluci e Edoardo Amadio, e dallo studio Nexus Avvocati e Commercialisti per gli aspetti contabili e fiscali, con un team composto da Michele d’Apolito e Marco Martinenghi.

L’Acquirente è stato assistito da ADVANT Nctm Studio Legale per tutti gli aspetti legali, con un team coordinato da Pietro Zanoni e composto da Filippo Ughi, Natali Prodan Milič e Achille Capocasale per gli aspetti Corporate M&A, Bianca Macrina e Federico De Pascale per gli aspetti Banking, da Francesca Pittau per gli aspetti giuslavoristici e da Luigi Croce per gli aspetti real estate, e dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo con Filippo Fioretti e Maria Rosaria Raspanti per gli aspetti relativi alla notifica c.d. Golden Power. L’Acquirente è stato inoltre assistito da Fineurop Soditic in qualità di M&A advisor e debt advisor, da Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria, da LifeScience Consultants per la due diligence di business, da Russo De Rosa Associati per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team coordinato da Leo De Rosa e composto da Luigi Cecere e Alessandro Agresti, da ERM per la due diligence ESG.

BPER, per il tramite della Direzione Corporate & Investment Banking, in qualità di MLA e Banca Agente, ha supportato l’Acquirente erogando interamente un finanziamento a supporto dell’acquisizione ed è stata assistita da Legance Avvocati con un team composto da Tommaso Bernasconi, Federico Liberali e Paolo Giulio Lessiani.