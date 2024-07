LCA Studio Legale con Racing Force Group nell’ABB su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni e Martina Lacalamita, ha assistito Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport, nell’operazione di collocamento privato presso investitori qualificati e istituzionali, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 1.690.135 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, deliberato a servizio del collocamento.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte a un prezzo unitario di 4,43 euro, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di circa Euro 7.500.000. Il collocamento è stato riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati e istituzionali italiani o esteri.

Le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris ed avranno le caratteristiche di quelle in circolazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 28 giugno 2024.

Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (Europe) S.A. hanno agito quali Joint Bookrunners nel contesto dell’accelerated bookbuilding.