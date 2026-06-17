La scelta normativa è ispirata all'esigenza di evitare una pronuncia sfavorevole in sede di infrazione, senza incorrere [sperabilmente] nell'obbligo di dovere applicare retroattivamente il novum, per i costi che questa applicazione comporterebbe
L'articolo 2 del decreto legge n. 100 del 2026 contiene disposizioni urgenti che consentono di rendere l'ordinamento coerente con obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea.
Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato: intercettazioni (DI n. 100/2026, articolo 2, commi 4 e 5)
Tra queste, le disposizioni che affrontano la controversa materia dei tempi, spesso eccessivi, del pagamento delle spese per le intercettazioni e per lo strumentale noleggio delle apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle operazioni.
La disciplina normativa
La norma di riferimento...