A corredo delle modifiche di attuazione e trasposizione, il Legislatore modifica altri atti legislativi per completare l'opera di recepimento esatto e completo del Patto.
A corredo delle modifiche di attuazione e trasposizione, il Legislatore modifica altri atti legislativi per completare l’opera di recepimento esatto e completo del Patto.
A corredo delle modifiche di attuazione e trasposizione, il Legislatore modifica altri atti legislativi per completare l'opera di recepimento esatto e completo del Patto
Si tratta, in particolare, delle modifiche apportate dall'articolo 14 al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
Modifiche di adeguamento e potenziamento delle strutture
Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Dl 100/2016, articolo 15)
L’articolo 15 si occupa del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di una disposizione...