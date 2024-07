LE MODIFICHE AL CODICE PENALE - Per l'accesso abusivo ai sistemi il carcere raddoppia a dieci anni

Il Legislatore ha introdotto rilevanti modiche sotto il profilo penale e processuale al fine di poter, per un verso, rendere dissuasive le pene previste per i delitti attraverso cui si realizzano le condotte illecite di criminalità informatica e, per altro, di agevolarne l'accertamento in sede processuale.

Accanto al regime sanzionatorio amministrativo proprio del sistema di notifica e di segnalazione degli incidenti informatici all'Agenzia per la cybersicurezza, il Legislatore ha introdotto rilevanti modiche sotto il profilo penale e processuale al fine di poter, per un verso, rendere dissuasive le pene previste per i delitti attraverso cui si realizzano le condotte illecite di criminalità informatica e, per altro, di agevolarne l'accertamento in sede processuale. Come si è già anticipato, non è in...