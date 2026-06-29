La legge n. 75/2025 ha anche corretto il titolo al reato, ribattezzandolo «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari». Tuttavia, per effetto del coevo - ma non coordinato - intervento modificativo recato dall'articolo 21 del Dlgs n. 51/2026 (di recepimento del regolamento UE n. 2023/2411, entrato in vigore il 7 maggio scorso, cioè 22 giorni prima della legge n. 75/2026), la rubrica "consolidata" è divenuta la seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali».