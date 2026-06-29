La disposizione, nell'individuare lo specifico bene giuridico tutelato - che non è più l'economia pubblica ma il patrimonio agroalimentare e, con esso, la fiducia del consumatore circa l'acquisto di prodotti dell'industria alimentare non ingannevoli – tiene conto di princìpi già fissati dalla normativa europea a fondamento delle disposizioni in materia di informazione alimentare e di etichettatura e della protezione che con le stesse si intende offrire al consumatore