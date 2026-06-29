Inoltre – autentica novità – si conia la regola "aurea" secondo la quale l'esecuzione delle procedure e modalità di prelievo e campionamento, come pure le successive attività di trasporto e conservazione delle matrici campionarie devono avvenire «nel rispetto della vigente normativa di settore»: si colma così un vuoto normativo rispetto a queste attività di raccolta della prova – tanto diffuse nella prassi operativa quanto di delicata e disomogenea attuazione, a seconda della pg operante – a tutt'oggi "orfane" di una disciplina processuale generale e quindi foriere, giocoforza, di "vischiosità" applicative e di inevitabili eccezioni procedurali.