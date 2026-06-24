A disparte le altre modifiche di tipo procedimentale, appare di particolare novità anche il nuovo articolo 6-quater che introduce la previsione di misure alternative al trattenimento del richiedente. Si tratta della possibilità di prevedere forme meno lesive della libertà del richiedente, sulla base di una valutazione che valuta, ad esempio (e in primo luogo) il rischio di fuga
La Direttiva (UE) 2024/1346 introduce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cd. Direttiva sulle condizioni di accoglienza). Si tratta di una rifusione in quanto questo atto legislativo sostituisce il previgente, quanto a dire la Direttiva 2013/33/UE.
Le radici di questo atto - e, in generale del Patto - riposano nella comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa" (2016) dove la Commissione europea...