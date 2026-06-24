Il Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo («il Patto») è un insieme di nuove norme europee che regolano la gestione della migrazione e istituiscono un sistema comune di asilo a livello dell'Ue. Non si tratta di una legislazione unica bensì di un "pacchetto" di leggi che riscrivono il diritto dell'Ue in tema di migrazione e asilo (pacchetto composto da Direttive da trasporre e Regolamenti da attuare).

Il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo («il Patto») è un insieme di nuove norme europee che regolano la gestione della migrazione e istituiscono un sistema comune di asilo a livello dell'Ue. Non si tratta di una legislazione unica bensì di un “pacchetto” di leggi che riscrivono il diritto dell’Ue in tema di migrazione e asilo (pacchetto composto da Direttive da trasporre e Regolamenti da attuare).

Recepimento della direttiva UE 2024/1346, attuazione del regolamento UE 2024/1348 e attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 (Dl 100/2026, articoli da 10 a 13)

Il Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo è un "pacchetto" di direttive e regolamenti che riscrivono il diritto dell'Ue in tema di migrazione e asilo

Sono essenzialmente quattro i pilastri su cui si reggono le nuove norme...