La legge n. 75/2026 ha recepito pressoché in toto queste suggestioni, introducendo disposizioni comuni ai delitti introdotti nel nuovo Capo II-bis Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare dedicate giustappunto alle pene accessorie (nuovo articolo 518.1 Cp) e alla confisca obbligatoria e per equivalente (nuovo articolo 518.2 Cp). In più ha replicato all'interno del novello articolo 517-octies Cp, al comma 1, la pena accessoria già prevista dall'articolo 517-bis, comma 2, Cp (contestualmente abrogato) della chiusura temporanea dello stabilimento nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica