Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) avvocato, difesa personale e liquidazione di diritti ed onorari; (ii) giudizio di cassazione, rito camerale e funzione della memoria; (iii) notifica telematica della sentenza e decorrenza del termine breve d’impugnazione; (iv) espropriazione forzata...

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