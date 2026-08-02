Una governance efficace richiede assetti organizzativi coerenti con la struttura proprietaria e con gli obiettivi di lungo periodo della famiglia imprenditoriale. Il passaggio generazionale rappresenta uno dei momenti più sfidanti in cui la transizione dalla prima alla seconda generazione può esporre l’impresa a una fase di discontinuità gestionale.
Pertanto dotare l’impresa di flussi informativi strutturati, di procedure decisionali chiare e di un sistema di controllo interno efficace non è solo ...