Rilevanti le nuove norme procedurali che assistono la presentazione della domanda. Si prevede, infatti, uno snodo dettagliato per la registrazione della domanda e la sua formalizzazione, con un ventaglio di disposizioni che riguardano anche i documenti che devono essere forniti.

Tra le norme europee in materia di immigrazione interessate dagli interventi di adeguamento introdotti dal decreto legge n. 100/2026, particolare attenzione merita il nucleo dei regolamenti che disciplinano le procedure di asilo, controllo e rimpatrio alle frontiere. Il riferimento è, in particolare, al Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo, al Regolamento (UE) 2024/1356 sugli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e al Regolamento (UE) 2024/1349...