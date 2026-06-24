Rilevanti le nuove norme procedurali che assistono la presentazione della domanda. Si prevede, infatti, uno snodo dettagliato per la registrazione della domanda e la sua formalizzazione, con un ventaglio di disposizioni che riguardano anche i documenti che devono essere forniti.

Decreto legge 12 giugno 2026 n. 100

Tra le norme europee in materia di immigrazione interessate dagli interventi di adeguamento introdotti dal decreto legge n. 100/2026, particolare attenzione merita il nucleo dei regolamenti che disciplinano le procedure di asilo, controllo e rimpatrio alle frontiere. Il riferimento è, in particolare, al Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo, al Regolamento (UE) 2024/1356 sugli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e al Regolamento (UE) 2024/1349...

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