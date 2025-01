LE SPESE DI GIUSTIZIA - Ppt: per le trasmissioni telematiche no calcolo del diritto di copia a pagina

In definitiva, per le copie informatiche degli atti del procedimento penale, estratti dai relativi fascicoli, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura 25,00 euro ove avvenga mediante la copia in chiavette USB, CD, DVD o di 8,00 euro ove avvenga con trasmissione con modalità telematica

Va avanti con fatica e spinto - in passato anche dagli eventi pandemici - il processo di adeguamento alle innovazioni tecnologiche delle modalità di rilascio di copie secondo modalità informatiche relative al settore penale, regolamentazione come è noto presidiata dal Testo unico per le spese di giustizia. Si tratta, appunto, di questioni molto pratiche per gli operatori del diritto, che influenzano non poco l'accesso alla giustizia da parte del cittadino, in quanto rendono più favorevole per l'utenza...