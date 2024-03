LeadCrest Capital Partners espande la sua presenza in Italia con 2 ulteriori immobili del Gruppo Adeo: gli studi e i professionisti coinvolti nell’operazione

Francesco Mantegazza, Adriano Nocerino, Antonio Papi Rossi, Antonella Ceschi

LeadCrest Capital Partners (“LeadCrest”), il primo fondo paneuropeo dedicato esclusivamente agli investimenti in sale-leaseback e build-to-suit, ha annunciato di aver acquisito, attraverso la formula del sale-leaseback, due nuovi retail box operanti sotto l’insegna Tecnomat, una delle principali catene di negozi dedicati all’edilizia, ristrutturazione ed arredo per la casa.

LeadCrest ha investito in un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato, gestito da Polis Fondi SGR S.p.A., che ha perfezionato l’acquisizione, e la successiva locazione a lungo termine, del portafoglio comprendente due prestigiosi e moderni punti vendita al dettaglio, in Capodrise ed Altavilla Vicentina, per un totale di oltre 17.000 metri quadrati.

LeadCrest è stata assistita da FIVELEX Studio Legale e Tributario con un team multidisciplinare guidato dai Partner Francesco Mantegazza e Adriano Nocerino, composto dal Partner Antonio Papi Rossi e dal Senior Associate Nicola Ferrante per gli aspetti di diritto amministrativo, dal Partner Andrea Brambilla e dalla Junior Associate Federica Zaro per i profili fiscali e dal trainee Walter Rossi per i profili transactional.

I profili notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Davide Mascagni.