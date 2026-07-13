BIP Law and Tax, lo studio legale e fiscale partecipato dalla multinazionale della consulenza BIP, annuncia una partnership strategica con Legora, la piattaforma europea di intelligenza artificiale agentica dedicata al settore legale. L’accordo abilita ufficialmente lo studio ad operare sia come Alternative Legal Service Provider (ALSP) sia come Tax Transformation Partner assieme a Legora in Italia, incluso il nuovo Agentic OS della piattaforma.

Il mercato del legal tech vive una seconda fase di trasformazione: dopo l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nei singoli studi legali e nelle direzioni legali d’impresa, si passa oggi a sistemi agentici capaci di pianificare, eseguire e presidiare interi flussi di lavoro in autonomia. Legora - piattaforma AI leader nel settore, valutata circa 5.6 miliardi di dollari dopo un round Serie D da 600 milioni di dollari sottoscritto da investitori quali Nvidia, Accel, ICONIQ e Bessemer - è tra i protagonisti globali di questa evoluzione.

La partnership per lo studio legale e fiscale guidato da Stefania Radoccia si articola su due livelli complementari. Da un lato, l’adozione interna della piattaforma da parte dei professionisti dello studio, a supporto dell’attività quotidiana sui clienti nazionali e internazionali e dell’offerta di servizi di consulenza bespoke di alto livello. Dall’altro, un modello di go-to-market congiunto grazie al Legora Portal: con un team dedicato guidato da Aldo Brielli e Antonino De Benedictis, BIP Law & Tax porterà alle imprese italiane le capacità agentiche di Legora, ridefinendo l’intero perimetro dei processi legali e fiscali.

Il punto di originalità dell’accordo è che la trasformazione legale e fiscale non si esaurisce nell’adozione di uno strumento di intelligenza artificiale, ma nasce da un’esigenza più profonda di ridefinizione dei processi interni e di change management, che BIP Law & Tax porta in dote grazie alla propria matrice di consulenza manageriale.

I processi legali - a partire dai contratti - attraversano l’intera organizzazione: procurement, risorse umane, commerciale, compliance, fiscale, oggi restano spesso frammentati tra sistemi e team diversi. Con questa partnership con Legora, BIP Law & Tax parte dalla mappatura di questi processi a prescindere dalla funzione aziendale in cui nascono, per ridisegnarli end-to-end e innestarvi capacità agentiche, trattando l’intero percorso come un unico processo orchestrato e ampliando il beneficio della trasformazione ben oltre i confini del dipartimento legale.

Il modello genera un beneficio reciproco. Per BIP Law & Tax significa una penetrazione più profonda e trasversale nel mondo corporate, passando da un progetto sul dipartimento legale a un programma di trasformazione multi-funzione; per Legora, che già lavora con più di 1500 clienti in 50 mercati, un’espansione naturale della base di utenti della piattaforma, dai team legali a procurement, risorse umane, commerciale, compliance e fiscale, ma soprattutto un modo per portare ancora più valore ai propri clienti, aiutando le direzioni legali e fiscali a diventare acceleratori sempre più importanti per il business.

Il mercato italiano del legal tech è storicamente più lento nell’adozione tecnologica rispetto a Regno Unito, Paesi nordici e Stati Uniti, ma tanto è cambiato nell’ultimo anno: in questo scenario, BIP Law & Tax si posiziona come attore capace di coordinare la trasformazione dei processi di business nel loro complesso, con il legale e il fiscale come punti di innesco.

“Questa partnership con Legora rappresenta molto più di un accordo tecnologico, è la scelta di ridisegnare il modo in cui le imprese vivono i propri processi legali e fiscali, portando l’intelligenza artificiale agentica dove il valore si genera davvero, al di là dei confini della direzione legale. Non ci fermiamo al singolo strumento ma intendiamo ridisegnare l’intero processo, dal legale al procurement, dalla compliance alle risorse umane, accompagnando la trasformazione di più funzioni contemporaneamente, con benefici misurabili su efficienza, qualità e governance.”, commenta Stefania Radoccia, Managing Partner di BIP Law & Tax.

“BIP Law & Tax ha compreso una dinamica che consideriamo centrale per il futuro del nostro settore, il lavoro legale non vive isolato, ma è connesso a decine di processi aziendali. È proprio qui che vediamo Legora generare il massimo valore per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di portare assieme a BIP Law & Tax questo approccio e la nostra tecnologia alle migliori aziende italiane”, ha dichiarato Max Junestrand, Co-founder e CEO di Legora.