Roberto De Nardis di Prata, Maria Macrì

Legance ha assistito il Corporate & Investment Banking di BPER nella negoziazione dell’operazione di finanziamento di Euro 25 milioni a una società italiana appartenente al gruppo internazionale Apex Alliance (specializzato nello sviluppo e nella gestione di hotel in Europa compresa l’Italia), per finanziare gli investimenti connessi ad un hotel di prossima apertura nel comune di Orio al Serio sotto il marchio Hampton by Hilton e nella predisposizione della relativa documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Emanuele Espositi e composto dalla senior counsel Maria Macrì, dal counsel Edoardo Romani e dall’associate Clelia Serafino. Il team si è inoltre avvalso del supporto del senior counsel Alessandra Palatini per gli aspetti real estate nonché del counsel Luigi Quaratino per i profili fiscali.

ADVANT Nctm ha assistito la società prenditrice nella negoziazione della documentazione finanziaria con un team composto dal partner Roberto de Nardis di Prata e dal managing associate Federico De Pascale. Per i profili real estate, è intervenuto un team composto dal partner Christian Mocellin e dall’associate Andrea Gennaro.