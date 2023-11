Legance e Allen & Overy nel nuovo Term Loan Senior Secured di 360 milioni di euro di Azzurra Aeroporti

Azzurra Aeroporti S.p.A., assistita da Legance, ha sottoscritto una nuova linea bancaria term loan senior secured del valore complessivo di 360 milioni di euro con scadenza maggio 2027, estendibile fino a gennaio 2029, destinata al rifinanziamento della prima tranche del prestito obbligazionario esistente di 360 milioni di euro in scadenza a maggio 2024 (ISIN XS2208277983).



A conferma dell’impegno del gruppo Mundys alla crescita sostenibile delle attività degli aeroporti della Costa Azzurra, l’operazione presenta un’opzione di conversione in Sustainability-linked Facility da esercitarsi entro sei mesi dal closing finanziario dell’operazione.



Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da un gruppo di banche e istituti finanziari, italiani e internazionali assistiti da Allen & Overy - Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, BPER Banca, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Intesa Sanpaolo– IMI Corporate & Investment Banking, MUFG Bank, Ltd. e UniCredit.



Legance ha agito con un team guidato dai partner Antonio Siciliano e Giovanni Scirocco e composto dal managing associate Giuseppe D’Amore (in foto).



Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato guidato dal counsel Frederic Demeulenaere (in foto), con il counsel Luca Maffia, l’associate Valentina Calò e il trainee Euan Middleton. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.