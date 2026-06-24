Andrea Giannelli, Antonio Siciliano, Fabrizio Nebuloni, Nicholas Lasagna

Legance e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, SEA Milan Airports e il pool delle banche finanziatrici, nell’ambito di un nuovo finanziamento sustainability-linked del valore complessivo di 350 milioni di euro sottoscritto dal gestore del sistema aeroportuale milanese.

L’operazione, della durata di cinque anni, è articolata in una revolving credit facility da 250 milioni di euro e in una linea term da 100 milioni di euro ed è stata sottoscritta con un pool bancario composto da Banco BPM, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.

Il finanziamento consentirà a SEA di rifinanziare integralmente le linee revolving in scadenza nel 2027, mantenendo un elevato livello di flessibilità finanziaria nei prossimi anni, nonché di sostenere il proprio piano di investimenti e i propri obiettivi di sostenibilità.

Legance ha assistito SEA con un team composto dal Senior e Co-Managing Partner Andrea Giannelli, dal Partner Antonio Siciliano e dal Senior Associate Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla Senior Partner Claudia Gregori, dal Senior Counsel Riccardo Petrelli e dall’Associate Francesco Antico.

Il team legale interno di SEA che ha seguito l’operazione è stato composto da Patrizia Savi (Chief Financial & Risk Officer) Roberto Galli (Finance & ERM Director) e Leonardo Imperatori (Corporate Finance Senior Specialist).

Chiomenti ha assistito il pool delle banche finanziatrici con un team composto dal partner Nicholas Lasagna, dal counsel Fabrizio Nebuloni e dall’associate Ludovica Sofia Ruspantini. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.